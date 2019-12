Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Zigarettenautomat aufgebrochen - Mann mit Rucksack gesehen - Polizei bittet um weitere Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 10.12.2019, wurde ein im Hebelweg in Höchenschwand befindlicher Zigarettenautomat aufgebrochen und daraus das Geld entwendet. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand dürfte die Tat zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr geschehen sein. Zu dieser Zeit fiel dort ein Mann mit Rucksack auf, der zu Fuß unterwegs war. Möglicherweise hat dieser etwas mit der Tat zu tun. Wem der Mann ebenso in Höchenschwand aufgefallen ist, soll sich bitte mit der Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0, in Verbindung setzen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell