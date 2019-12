Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dossenbach: Kaminbrand - Feuerwehr rückt aus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.12.2019, gegen 17:30 Uhr, brannte in Dossenbach ein Kamin, offensichtlich weil sich dort Glanzruß angesammelt hatte, der sich beim Anfeuern entzündete. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften am Brandort. Der Kamin wurde von der Feuerwehr und dem hinzugezogenen Kaminfeger überprüft - es entstand nach derzeitigem Stand kein Sachschaden.

