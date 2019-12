Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein - Verkehrsunfall auf der B31

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 10.12.2019 kam es auf der B31 bei Breisach am Rhein gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Folge eines Überholvorgangs. Die 51-jährige Unfallverursacherin, welche die B31 von Breisach kommend in Richtung Hausen befuhr, überholte einen unmittelbar vor ihr fahrenden LKW, übersah jedoch beim Überholvorgang einen auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden PKW. Zur Verhinderung einer Kollision mit dem entgegenkommenden PKW, welcher unverzüglich eine Vollbremsung einleitete, fuhr die Unfallverursacherin gegen den LKW. Hierbei entsteht an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.000EUR, die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

