Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Autoaufbruch - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Mit einem Stein schmiss in der Nacht zum Mittwoch, 11.12.2019, gegen 03.10 Uhr, ein Mann die Scheibe der Fahrertüre eines schwarzen Ssangyong in Zell ein. Anschließend kletterte er in das Fahrzeug hinein, durchsuchte unter anderem das Handschuhfach und entwendete daraus alle Bedienungsanleitungen und Informationsbroschüren über das Fahrzeug. Danach kletterte er wieder aus dem Auto und verschwand in der Dunkelheit. Durch den Lärm wurde der Fahrzeugbesitzer wach und konnte den Tatverdächtigen sehen. Er war ungefähr 25 Jahre alt, hatte eine schlanke Figur und trug eine graue Bomberjacke. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

