Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Audi-Fahrerin fährt auf Motorrad auf - Motorradfahrer stürzte und wird leicht verletzt

Mannheim (ots)

In der Bismarckstraße kam es am Donnerstag, gegen 16:10 Uhr, zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 29-jährige Audi-Fahrerin war in Richtung Hauptbahnhof unterwegs und fuhr in Höhe des Quadrat L13 auf das Motorrad eines 27-Jährigen auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Mann stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Dessen Kraftrad musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell