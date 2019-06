Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Altenzentrum St. Jakobus - Rauch aus PC im Büro

Breckerfeld (ots)

Datum: 27.06.2019/ Uhrzeit: 16:13 Uhr/ Dauer: ca. 25 Minuten/ Einsatzstelle: Hansering/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Stadtalarm für die Feuerwehr Breckerfeld am Donnerstagnachmittag. Eine Pflegekraft im Altenzentrum St. Jakobus am Hansering meldete eine Rauchentwicklung aus einem Büro-PC im Erdgeschoss. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld trennten den PC vom Stromnetz und brachten ihn ins Freie, wo er mit einer Wärmebildkamera ohne weitere Feststellung kontrolliert wurde. Der Einsatz endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 25 Minuten.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressestelle

Hendrik Binder

Telefon: 0151 223 588 38

E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell