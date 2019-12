Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Beschädigung an Auto in Höhe von über 4000 Euro - Verursacher abgehauen - Polizei sucht Zeugen!

Seinen VW Touareg stellte am Samstag, 07.12.2019, gegen 19.00 Uhr, ein 44 Jahre alter Mann auf einen Parkplatz im Bahnhofsweg in Hinterzarten ab, um mit dem Bus-Shuttle an den Weihnachtsmarkt in die Ravenna-Schlucht zu fahren. Als er gegen 22.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses stark beschädigt. Ein Streifschaden sowie eine Eindellung am linken hinteren Radkasten hat ein unbekannter Fahrzeugführer verursacht und sich nicht weiter um den angerichteten Sachschaden, der sich auf 4200 Euro beläuft, gekümmert. Da auf dem Parkplatz das Bus-Shuttle zum Weihnachtsmarkt startete, hofft die Polizei auf Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hinterzarten (07652/91770) in Verbindung zu setzen. Am Wochenende wenden Sie sich bitte an das Revier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/93360.

