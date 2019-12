Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Wohnung - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.12.2019, zwischen 07:30 und 19 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Hochparterre in der Franz-Ehret-Straße in Brombach. Die unbekannten Einbrecher stiegen auf den Balkon der Wohnung und hebelten dort gewaltsam die Tür auf. Aus der Wohnung wurde Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich Lörrach-Brombach.

