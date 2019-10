Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Diebstahl von vier Pedelecs geklärt

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen aufgeklärt werden konnte der Diebstahl von vier Pedelecs, welche von zwei bislang unbekannten Männern am 29.09.2019 gegen 1 Uhr aus einem Beherbergungsbetrieb in der Sonnenbergstraße entwendet wurden. Am Tattag hatten die beiden Unbekannten sich auf noch nicht geklärte Weise Zutritt zum Erdgeschoss des Hauses verschafft und versucht, einen an der Rezeption vorgefundenen Tresor laienhaft zu öffnen, waren daran allerdings gescheitert. Daraufhin hatten sie die vier in einem Vorraum abgestellten Pedelecs gestohlen. Bei der Auswertung der Aufzeichnungen einer Videoüberwachungsanlage erkannte einer der ermittelnden Polizeibeamten einen der Tatverdächtigen wieder. Im Zuge der daraufhin bei dem 32-Jährigen durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnten zwei der entwendeten Pedelecs aufgefunden sowie ein 35-jähriger Mittäter angetroffen werden, der ebenfalls bei der Tatausführung auf der Videoüberwachung zu sehen, aber bis dato noch nicht identifiziert war. Durch einen weiteren Zeugenhinweis konnten auch die anderen beiden Pedelecs zwischenzeitlich an anderer Stelle sichergestellt werden. Die Ermittlungen in dem Fall sind noch nicht abgeschlossen.

