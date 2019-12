Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Betrunkener Autofahrer fährt Schlangenlinien

Freiburg (ots)

Einer Autofahrerin fiel am Mittwoch, 11.12.2019, gegen 00:42 Uhr, die auffällige Fahrweise eines vor ihr fahrenden Autofahrers auf. Der Skoda-Fahrer soll in Schlangenlinien gefahren sein und auch mehrfach unnötig gebremst haben. In Nollingen konnte das Fahrzeug schließlich von der Polizei gestoppt und der Fahrer kontrolliert werden. Ein Alkoholtest ergab bei dem 35-jährigen Autofahrer einen Wert von etwa 1,4 Promille. Der Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Pascal Leitner

Telefon: 07621 176-350

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell