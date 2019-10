POL-PDLU: Sachbeschädigung

Polizeidirektion Ludwigshafen

Maxdorf (ots)

Derzeit unbekannte Täter besprühen Gebäudeteile und Betonfiguren des Schulzentrums Maxdorf sowie eine dortige Straßenlaterne, Verkehrszeichen, einen Strommast, eine steinerne Sitzgruppe, das Gehwegpflaster sowie ein Umspannhäuschen der Pfalzwerke Netz AG mit roter Farbe. Hierbei entsteht ein Sachschaden von mindestens 5.000,- EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

