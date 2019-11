Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Einbruch in Einfamilienhaus

Osthofen (ots)

Bisher unbekannte Täter brechen am Samstag, 09.11.2019, zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Brechtstraße in Osthofen ein. Hierfür wird die Terrassentür aufgehebelt und das Objekt betreten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde von den Tätern nichts entwendet. Es wurde eine intensive Spurensuche durchgeführt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

