POL-PDWO: Brand der ehemaligen Lokhalle am Hauptbahnhof Worms

Worms, Bensheimer Straße (ots)

Am Freitagnacht brannte aus derzeit noch ungeklärter Ursache die ehemalige Lokhalle am Wormser Hauptbahnhof. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zu Beginn des Brandes musste eine Vielzahl von unvernünftigen Schaulustigen aus dem Gefahrenbereich verwiesen werden. Während der Löscharbeiten war die Bensheimer Straße zwischen Gaustraße und Mainzer Straße vollgesperrt. Ebenso mussten die Gleise aus dem Wormser Hauptbahnhof in Richtung Mainz gesperrt und die Oberleitung abgeschaltet werden.

Die Brandermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

