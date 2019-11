Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand eines Mehrfamilienhauses, Brandherd im Keller

Worms, Boosstraße 2 (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Keller zu einem Brand. Da es zu einer sehr starken Rauchentwicklung kam, wurde eine Wohnung unbewohnbar. Zeitgleich wurde die Hauptwasserleitung durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen, so dass der Keller bis zum Abstellen der Wasserzufuhr überflutet wurde. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr Worms war mit einem Großaufgebot im Einsatz, so dass zeitgleich die Bewohner aus dem Haus geleitet und mit den Löscharbeiten begonnen werden konnte. Da nach Abschluss der Löscharbeiten das ganze Haus ohne technischer Versorgung war, mussten die Bewohner durch die Stadt Worms untergebracht werden. Die Brandermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Worms übernommen.

