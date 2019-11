Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fußgängerin

Worms (ots)

Am Samstagabend kam es in der Alzeyer Straße in Worms zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 82-jährige Fußgängerin lebensgefährlich verletzt worden ist. Der 21-jährige Pkw-Fahrer befuhr die genannte Straße in Richtung Worms-Pfeddersheim, als in Höhe der Seidenbenderstraße laut Aussage mehrerer Zeugen die Fußgängerin unvermittelt die Fahrbahn betritt, um diese aus Sicht des Pkw-Fahrers von rechts nach links zu überqueren. Letzterer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin erlitt hierdurch lebensgefährliche Verletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Alzeyer Straße musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden.

Weitere Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Worms zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Worms



Telefon: 06241 852-0

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell