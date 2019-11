Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Worms, Gaustraße (ots)

Am Samstagmorgen kam es in der Gaustraße in Höhe des Anwesen Nr. 31 gegen 05:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparktes Fahrzeug so stark beschädigt, dass dieses nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Unfallverursacher flüchtete unmittelbar von der Unfallstelle und ist bisher unbekannt. Durch Zeugen konnte ein weißer Jeep erkannt werden, welcher sich in Richtung Wormser Bahnhof entfernte. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei in Worms entgegen.

