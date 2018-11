POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) -

Tettnang

Verkehrsunfall

Ein leicht verletzter Verkehrsteilnehmer und einen Gesamtschaden von rund 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 00.30 Uhr an der Kreuzung Storchenstraße / Bahnhofstraße ereignet hat. Ein 63-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Storchenstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der Kreuzung bog er links ab und übersah hierbei einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Citroen-Lenker.

Tettnang

Verkehrsunfall

Ein 36-jähriger Sattelzug-Lenker befuhr am Samstag gegen 08.15 Uhr die B 467 von Kressbronn kommend in Richtung Tettnang. Im Bereich des Parkplatzes "Mückle" wendete er und touchierte vermutlich aus Unachtsamkeit mit dem Anhänger einen zum Wald angrenzenden Maschendrahtzaun. Der 36-Jährige überfuhr hierbei mehrere Pfosten und ein Verkehrszeichen und zog mit dem Anhänger rund 40 Meter Zaun auf die Straße. Ein hinter dem Lkw fahrender 58-jähriger Sprinter-Lenker konnte noch rechtzeitig bremsen, um eine Kollision zu verhindern, der vom Sattelanhänger hinterhergezogene Zaun beschädigte jedoch den Sprinter vorne links. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro.

Eriskirch

Reifen zerstochen

Ein unbekannter Täter zerstach im Zeitraum von vergangenem Dienstag, 13.00 Uhr, bis Samstag, 18.00 Uhr, vier Reifen eines Anhängers, welcher in der Greuther Straße auf dem Parkplatz des Wasserturms abgestellt war. Zudem entwendete der Unbekannte das Stützrad des Anhängers. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein 28-jähriger VW-Fahrer beschädigte am Samstag gegen 23.15 Uhr in der Karlstraße im Parkhaus "Am See" beim Ausparken einen Daimler-Benz eines 62-Jährigen. Ohne sich um den Schaden von mehreren tausend Euro zu kümmern, fuhr der 28-Jährige weiter in Richtung Ausfahrt. Der Besitzer des Daimler-Benz, der die Unfallflucht mit seinen drei Bekannten beobachtet hatte, hielt den VW-Fahrer an und stellte ihn zur Rede. Dieser stritt ab, den Unfall verursacht zu haben und fuhr weiter. Eine hinzugerufenen Polizeistreife konnte den 28-Jährigen noch im Parkhaus antreffen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten starker Atemalkoholgeruch auf, zudem hatte der junge Mann eine verwaschene Aussprache und eine verlangsamte Motorik. Da er einen Atemalkoholtest ablehnte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht und eine Blutentnahme veranlasst. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Friedrichshafen

Diebstahl

Ein 32-jähriger Mann, der am Sonntag gegen 04.00 Uhr einer 20-Jährigen die Handtasche entwendet hatte, konnte gegen 04.45 Uhr in einer Gaststätte in der Friedrichstraße festgenommen werden. Durch ein Ortungssystem konnte die Frau in Erfahrung bringen, wo sich ihr Handy befand und alarmierte die Polizei. In der Gaststätte konnten bei dem 32-Jährigen das Handy und ein Autoschlüssel, der sich ebenfalls in der Handtasche befand, aufgefunden werden. Die Handtasche selber hatte der Mann nicht mehr bei sich. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich eine Gaststättenbesucherin bei den Beamten. Sie hatte bemerkt, dass ihr Handy fehlte. Das Handy dieser Frau konnte bei einer Absuche ganz in der Nähe des 32-Jährigen am Boden liegend aufgefunden werden. Der 32-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Friedrichshafen

Unfallflucht- Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Sonntag gegen 01.00 Uhr in der Meistershofener Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes einen Verkehrsunfall und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren tausend Euro zu kümmern. Der Fahrer eines vermutlich dunklen BMW sei laut einer 18-jährigen Autofahrerin schnell um die Ecke "geschossen". Um einen Unfall zu verhindern wäre sie nach rechts ausgewichen und hierbei gegen einen Baum gefahren. Der nicht mehr fahrbereite Pkw der 18-Jährigen musste abgeschleppt werden. Personen, die zum Unfallzeitpunkt Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Kreisgrenze Ravensburg/Friedrichshafen

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 19.00 Uhr stellten Beamte auf der B 33 zwischen Bavendorf und Dürnast fest, dass ein 44-jähriger VW-Fahrer mit rund 2,5 Promille und ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Durch die Beamten wurde im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

Friedrichshafen / Fischbach

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer, einen Sachschaden von rund 30.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 20.30 Uhr in der Meersburger Straße an einem Fußgängerüberweg ereignet hat. Eine 22-jährige Seat-Fahrerin hatte zu spät bemerkt, dass eine vor ihr befindliche 23-jährige Renault-Fahrerin angehalten hatte, um einen Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Ungebremst fuhr die 22-Jährige auf den Renault auf. Die leicht verletzten Autofahrerinnen wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Salem

Verkehrsunfall

Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 36-jähriger Volvo-Fahrer am Samstag gegen 13.00 Uhr auf einen auf der L 205 stehenden BMW eines 56-Jähriger. Der Volvo-Fahrer hatte zu spät bemerkt, dass der 56-Jährige links abbiegen wollte, versuchte noch nach links auszuweichen, kollidierte jedoch mit dem BMW. Durch den Aufprall verletzten sich der Volvo-Fahrer sowie eine 61-jährige Beifahrerin des BMW-Fahrers. Beide wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

