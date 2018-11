POL-KN: Mitteilungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) -

Ravensburg

Wohnungseinbruch

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karmeliterstraße ist ein unbekannter Täter zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür gewaltsam eingedrungen. Die Wohnräume wurden durchsucht und mehrere Kleidungsstücke entwendet. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Nach Körperverletzung Widerstand geleistet

Ein 25-jähriger Gast wurde am Sonntag gegen 01.15 Uhr von einem Bediensteten eines Clubs in der Escher-Wyss-Straße hinausgeführt, als dieser den Angestellten auf der Treppe zu Boden stieß und anschließend flüchtete. Beim Sturz zog sich der Security-Mitarbeiter Prellungen zu. Durch eine Streife des Polizeireviers Ravensburg konnte der 25-Jährige in der Nähe des Clubs festgestellt werden. Bei der vorläufigen Festnahme verhielt sich der junge Mann gegenüber den Beamten äußerst aggressiv, griff sie an und beleidigte sie mehrfach.

Ravensburg

Körperverletzung

Zeugen sucht die Polizei zu einer Körperverletzung am frühen Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr in einem Club in der Escher-Wyss-Straße. Ein 22-jähriger Mann war von einem unbekannten Mann auf der Tanzfläche mehrfach angerempelt worden. Als der 22-Jährige den Unbekannten daraufhin ansprach, schlug dieser ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung vor: ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, stabile Statur, kurze dunkle Haare, bekleidet war er mit einem grauen Pullover. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu informieren.

Horgenzell

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung zeigte ein 31-jähriger Autofahrer, der von Beamten des Polizeireviers Ravensburg in Gossetsweiler angehalten und kontrolliert wurde. Nachdem ein Drogenschnelltest positiv reagiert hatte, veranlassten die Beamten eine ärztliche Blutentnahme und untersagten die Weiterfahrt.

Baienfurt

Alkoholisiert Unfall verursacht

Leicht verletzt wurde eine 20-jährige Citroen-Fahrerin am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 314 zwischen Baienfurt und Bergatreute. Nach einem Überholvorgang kam die 20-Jährige vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer. Bei dem Unfall wurde die junge Frau verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 0,8 Promille, weswegen der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme veranlasst wurde.

Altshausen

Wohnungseinbrüche

Gleich in zwei Einfamilienhäuser in der Straße "Am Schlehenrain" ist ein unbekannter Täter am Samstag zwischen 12.00 Uhr und 23.30 Uhr gewaltsam eingedrungen Der Unbekannte durchsuchte die Wohnräume und entwendete Bargeld sowie Schmuck. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Tel. 0751 803-2420. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.K-Einbruch.de

Bad Waldsee

Diebstahl eines landwirtschaftlichen Anhängers

Einen einachsigen landwirtschaftlicher Anhänger mit grünen Bordwänden aus Holz und einer roten Deichsel im Wert von rund 3.000 Euro hat ein Unbekannter in der letzten Woche im Waldgebiet "Hierbühl" entwendet. Der Täter hat vermutlich mit einem Traktor den 300 Meter neben der Landstraße zwischen Bad Waldsee in Richtung Steinach abgestellten, nicht zugelassenen Anhänger gestohlen und hierbei einen Zaun beschädigt. Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu verständigen.

Isny im Allgäu

Von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Unfall mit einem Sachschaden von rund 5.000 Euro kam es am Samstag gegen 13.00 Uhr auf der B 12. Ein 70-jähriger VW-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Wangen kommend in Richtung Kempten. Kurz nach dem Felderhaldetunnel kam er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanke. Nach dem Unfall war das Fahrzeug weiterhin fahrbereit.

Kißlegg

Wohnungseinbruch

Zutritt über ein Fenster hat sich ein unbekannter Täter bereits am Freitag zwischen 15.00 Uhr und 23.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bussardstraße verschafft und Schmuck entwendet, dessen Wert noch nicht beziffert werden konnte. Der Einbruch wurde erst am Folgetag wegen eines vom Täter ausgehängten Fensters bemerkt. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

Argenbühl

Wohnungseinbrüche

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Freitag zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr im Gallusweg und im Wolfsbühlweg gewaltsam Zutritt in zwei Einfamilienhäuser und entwendete Bargeld, Schmuck und zwei Laptops. Hinweise auf durchsuchte Schränke lagen nicht vor, so dass die Einbrüche von den Bewohnern erst am Folgetag bemerkt wurden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu wenden.

Waldburg

Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer

Mit schweren Verletzungen musste ein 55-jähriger Fahrradfahrer am Samstag gegen 15.30 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall in Greut ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 55-jähriger Ford-Lenker befuhr von Sieberatsreute kommend die Durchgangsstraße in Greut und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Dieser wurde bei dem Aufprall über die Motorhaube auf die Straße geschleudert und verletzte sich dadurch schwer.

Kißlegg

Auffahrunfall

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Samstagmorgen gegen 05.45 Uhr in der Schloßstraße. Ein 20-jähriger Ford-Fahrer fuhr stadtauswärts und war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit ungebremst auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Kia aufgefahren. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug, bei dem ein Totalschaden entstand, nach vorne auf den Gehweg geschleudert. Bei dem Ford entstand ebenfalls ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden aufgeladen und abtransportiert.

Leutkirch

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 10.000 Euro ereignete sich am Samstag gegen 17.30 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße. Eine 48-jährige Auto-Fahrerin war in Richtung Isnyer Straße unterwegs, als in einer Kurve die auf dem Beifahrersitz befindlichen selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen verrutschten. Instinktiv griff sie danach, lenkte infolgedessen nach rechts und prallte frontal gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW.

Bad Wurzach

Betrunkener Autofahrer

Sichtlich alkoholisiert war ein 54-jähriger BMW-Fahrer, der einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leutkirch in der Nacht zum heutigen Montag gegen 01.15 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in der Ravensburger Straße aufgefallen war. Die Beamten veranlassten nach einem positiven Atemalkoholtest, der 1,7 Promille ergab, die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

