POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

--

Sigmaringen

Kollision im Kreisverkehr

7500 Euro Sachschaden an zwei Pkw ist die Bilanz eines Unfalls am Samstag gegen 20.00 Uhr auf der K 8202 im Kreisverkehr Gorheimer Allee/Laizer Straße. Ein 53-jähriger Opel-Fahrer fuhr aus Richtung Laiz kommend in den Kreisverkehr ein und übersah dabei einen bevorrechtigten 31-jährigen Citroen-Lenker. Bei der anschließenden Kollision blieben die Insassen in den Pkw unverletzt.

Gammertingen

Von der Straße abgekommen

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 48-jährige Pkw-Fahrerin, die am heutigen Montag gegen 05.45 Uhr auf der K 8206 zwischen Harthausen und Neufra einen Unfall verursacht hat. Die Lenkerin verlor aus bislang unbekannten Gründen in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto, geriet zunächst nach links auf das Bankett, übersteuerte und prallte schließlich in ein Gebüsch am rechten Fahrbahnrand, das vom Fahrzeug vollständig niedergemäht wurde. Der Wagen kam ca. 40 Meter weiter in einer Wiese zum Stehen. Der Gesamtschaden beträgt rund 500 Euro.

Bingen

Verkehrsunfall

Hoher Sachschaden von rund 22 000 Euro entstand am Sonntag gegen 00.30 Uhr bei einem Unfall in der Riedstraße. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer kam in Richtung Scheer in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Der BMW schleuderte durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Gartenmauer sowie gegen eine Straßenlaterne, drehte sich um 360 Grad und blieb auf der Straße stehen. Der Verursacher wurde nicht verletzt, wurde jedoch zur Untersuchung vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert, wo er auf seine Fahrtauglichkeit hin überprüft wurde. Es stellte sich heraus, dass er nicht unerheblich betrunken war, weshalb sein Führerschein einbehalten und eine Blutprobe entnommen wurde. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, am Opel beläuft sich die Schadenshöhe auf rund 5000 Euro. Die Straßenmeisterei schätzt den Schaden am Laternenmast auf rund 2000 Euro.

Sigmaringen

Drogen gefunden

Bei einer Personen- und anschließenden Fahrzeugkontrolle im Bereich der Sigmaringer Straße in Jungnau fanden Polizeibeamte am Sonntag gegen 18.15 Uhr insgesamt rund acht Gramm Marihuana, es wurden vier Personen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Bei den festgestellten Personen handelt es sich um vier Heranwachsende, die laut den Aussagen gemeinsam in einem Pkw nach Sigmaringen gefahren waren, um dort Drogen im Bahnhofsbereich zu erwerben. Einer der vier Beteiligten, ein 19-jähriger Mann, wird außerdem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt.

Sigmaringen

Unfall aus Unachtsamkeit

Rund 4000 Euro Sachschaden an zwei Fahrzeugen ist die Folge eines Unfalls am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Adalbert-Stifter-Straße. Ein 30-jähriger Transporter-Fahrer wollte rückwärts aus einer Parklücke fahren, übersah dabei einen geparkten Seat und kollidierte mit diesem.

Mengen

Einbruch

Wegen eines Einbruchdiebstahls am Sonntag zwischen 19.00 und 21.00 Uhr im Posener Weg ermittelt derzeit die Polizei Mengen gegen bislang unbekannte Täter. Die Bewohner des betroffenen Hauses hatten bei ihrer Rückkehr festgestellt, dass die Terrassentür gewaltsam geöffnet worden war. Der oder die Einbrecher nahmen Münzgeld in geringer Höhe mit, der verursachte Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581 482 0, zu melden.

Hohentengen

Einbruch

Ohne Beute machte sich ein bislang unbekannter Einbrecher am Sonntag gegen 21.00 Uhr in der Michael-Buck-Straße aus dem Staub. Der Täter war mit roher Gewalt durch eine Terrassentür in eine Wohnung eingedrungen und wurde dabei vermutlich vom heimkehrenden Wohnungsbesitzer gestört. Durch das Aufhebeln der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, zu melden.

Häufig nutzen derzeit Diebe die früh einsetzende Dämmerung, um unbemerkt in Häuser und Wohnungen einzusteigen. Neben den üblichen Sicherungs- und Verhaltensmaßnahmen ist aber auch eine wachsame Nachbarschaft wichtig, um Einbrüche bereits im Vorfeld zu verhindern, bzw. um Täter dingfest machen zu können. Informieren Sie daher Ihre Nachbarn und die Polizei über verdächtige Beobachtungen. Notieren Sie sich Kennzeichen und Beschreibungen verdächtiger Fahrzeuge und Personen. Informieren Sie in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.

Urbat, Tel.07531 995 1017

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell