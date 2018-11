POL-KN: Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - BODMAN-LUDWIGSHAFEN Samstag, gegen 17.15 Uhr, trat eine männliche Person auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Überlinger Straße auf, die exhibitionistische Handlungen vollzog. Der Mann stand seitlich an einem Pkw angelehnt und machte durch Pfeifen auf sich aufmerksam. Gleichzeitig manipulierte er an seinem Geschlechtsteil. Zur Beschreibung des Mannes ist folgendes bekannt: ca. 165 bis 170 cm groß, ca. 30 Jahre alt, trug eine helle Winterjacke und schwarze Hose. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Person verlief ergebnislos. Zeugen, bzw. Hinweisgeber zur beschriebenen Person, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Telefonnummer 07773-920017, in Verbindung zu setzen.

KONSTANZ Samstag, in den späten Abendstunden, gelangte unbekannte Täterschaft über die Balkontür im zweiten Stock des Hauses in die Wohnräumlichkeiten. Das komplette Mobiliar und die Behältnisse des Wohnhauses im Fasanenweg wurden durch die Täterschaft durchwühlt. Die Täterschaft suchte offenkundig nach Wertgegenständen im Haus. Hinweise auf verdächtige Personen werden an das Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531-995-2222 erbeten.

Unbekannte Täterschaft versuchte am Samstag, gegen 23.50 Uhr, im Freibürgleweg an der Ecke zur Berchenstraße, eine an der Schulter gehängte Handtasche zu entreißen. Durch das Gerangel erlitt die Geschädigte Verletzungen, die ambulant behandelt werden mussten. Aus der Handtasche wurde die Geldbörse mit deren Inhalt entwendet. Zur Personenbeschreibung liegt folgendes vor: männliche Person, schlank, ca. 165-170cm groß, dunkel gekleidet. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat Konstanz unter der Telefonnummer 07531-995-0

SINGEN Sonntag, gegen 01.10 Uhr, fuhr ein Vater mit seinem 19jährigen Sohn beim Polizeirevier Singen vor. Vorausgehend waren Streitigkeiten, die zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen geführt hatten. Der Vater wusste sich nicht zu helfen, so dass er die Unterstützung der Polizei erbat. Bereits bei den ersten Abklärungen wurden Beamte des Polizeireviers Singen durch den Sohn massiv beleidigt. Zudem trat er mit dem Fuß gegen einen Beamten. Aufgrund der Aggressivität mussten weitere Beamte zur Unterstützung heran gezogen werden, um der Person habhaft zu werden. Der 19jährige wehrte sich massiv gegen die Festnahme und spuckte hierbei gegen die Beamten. Ein Strafverfahren wurde gegen den Aggressor wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Ehninger



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell