Wangen (ots) - Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer, welcher am Freitag, gegen 20.15 Uhr die A 96 in südliche Richtung befuhr und die Autobahn an der Anschlussstelle Wangen-Nord verließ, kam im Bereich der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab und prallte hierbei gegen dortige Verkehrseinrichtungen. Nach Verursachung von Flurschaden kam der Verursacher anschließend wieder auf die Straße und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel. 07563/90990, zu melden.

Wilhelmsdorf

Sachbeschädigung

Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro verursachte ein unbekannter Täter, welcher im Zeitraum von Donnerstag, 21.30 Uhr bis Freitag, 08.00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Zußdorfer Straße einen abgestellten VW-Bus mit einem unbekannten Gegenstand demolierte. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, in Verbindung zu setzen.

