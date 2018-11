Öhningen (ots) - Zum Ausbruch eines Brandes, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro entstanden ist, kam es am Samstag, gegen 00.30 Uhr , in einem unbewohnten Nebengebäude in der Ledergasse. Die weitere Ausbreitung des Feuers konnte durch die eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehren Öhningen, Wangen und Schienen verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

