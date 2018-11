Bad Saulgau (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, im Zeitraum von etwa 14.30 Uhr bis 20.00 Uhr, in der Kinzelmannstraße gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus und durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Zeugen, welche zum Tatzeitraum im dortigen Bereich Personen beobachtet haben oder sonstige relevante Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/4820 in Verbindung zu setzen.

