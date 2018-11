POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) -

Leutkirch

Sachbeschädigung

Etwa 1.500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der zwischen Sonntag, 00.00 Uhr und Mittwoch, 16.00 Uhr einen in einer Tiefgarage in der Vogteistraße geparkten Pkw zerkratzte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, anzurufen.

Leutkirch

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr auf einem Parkplatz in den Bahnhofsarkaden. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW-Passat und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.

Ravensburg

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person forderte ein Verkehrsunfall am heutigen Freitag gegen 07.30 Uhr in der Tettnanger Straße. Ein Jugendlicher, der mit einem Roller fuhr, hatte vermutlich zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender Pkw-Fahrer abbiegen wollte, bremste und stürzte. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Kleinkraftradfahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Ravensburg

Gestürzter Radfahrer

Eine leicht verletzte Person forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Straße Klöcken. Ein 63-Jähriger fuhr mit seinem Mountainbike auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Oberzell und Klöcken und stürzte aus bislang nicht bekannter Ursache. Hinzugerufene Rettungssanitäter brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Weingarten

Bevorstehende Streitigkeit

Zu einer bevorstehenden Auseinandersetzung beim Charlottenplatz wurden Beamte des Polizeireviers Weingarten am Donnerstag gegen 18.15 Uhr gerufen. Die Polizisten, die mit mehreren Streifen angerückt sind, kontrollierten sechs Jugendliche und erteilten diesen einen Platzverweis. Ein 16-Jähriger musste auf richterliche Anordnung vorübergehend in Gewahrsam genommen und einem Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Wilhelmsdorf

Sachbeschädigung

Rund 7.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr und Freitag, 08.00 Uhr mehrfach mit einem unbekannten Gegenstand auf einen VW-Bus auf dem Parkplatz eines Elektrofachgeschäfts einschlug und diesen dadurch erheblich beschädigte. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, zu melden.

Aulendorf

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Etwa 600 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag zwischen 11.00 Uhr und 11.15 Uhr auf einem Parkplatz beim Pfarrhaus in der Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eines hellen Mercedes-Benz mit Ravensburger Zulassung prallte beim Rangieren gegen die Stoßstange eines geparkten Ford und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, zu melden.

Vogt

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person sowie rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am heutigen Freitag gegen 06.00 Uhr auf der L 325. Ein 23-Jähriger fuhr mit einem Pkw in Fahrtrichtung Waldburg, kam vermutlich aufgrund nicht an die winterglatte Fahrbahn angepasster Geschwindigkeit von dieser ab, und überschlug sich an der Böschung. Der durch den Unfall verletzte Autofahrer musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, sein nicht mehr fahrbereiter Mini abgeschleppt werden.

Wangen im Allgäu

Einbruch

Vermutlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage flüchtete ein unbekannter Täter, der am Donnerstag zwischen Mitternacht und 07.00 Uhr gewaltsam eine Dachluke einer Tennishalle in der Pfannerstraße aufgebrochen hat. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienlich Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

