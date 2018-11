POL-KN: Mitteilungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung L 456 / B 313. Ein 30-jähriger VW-Fahrer befuhr die Landesstraße und hielt an der Stoppstelle zur Bundesstraße. Ein nachfolgender 30-jähriger Renault-Lenker prallte vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf das Heck des VW. Beide Fahrzeuge waren nachdem Unfall weiterhin fahrbereit.

Ein unbekannter Fahrzeugführer betankte an einer Tankstelle in der Hauptstraße sein Fahrzeug und bezahlte dies über einen Geldscheinautomat. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, hatte jedoch zuvor vergessen, die Tankpistole aus dem Tankstutzen des Fahrzeugs zu nehmen. Dadurch wurde der Tankschlauch von der Zapfsäule abgerissen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise über den Verbleib der Tankpistole und des Tankschlauches geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575/2838, zu wenden.

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 6.000 Euro ereignete sich am Donnerstag gegen 12.15 Uhr in der Hauptstraße. Eine 32-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr die Hauptstraße stadteinwärts und musste verkehrsbedingt anhalten. Um einem anderen Verkehrsteilnehmer das Rangieren in eine Parklücke zu erleichtern, wollte sie mit ihrem Pkw zurücksetzen. Hierbei hatte sie den zwischenzeitlich hinter ihr stehenden VW einer 50-jährigen Frau übersehen und prallte beim Rückwärtsfahren gegen die Front des Pkw.

Gewaltsam Zutritt wollte sich ein unbekannter Täter am Donnerstag zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Weidenstraße verschaffen. Dem Einbrecher gelang es jedoch nicht eine Tür aufzuhebeln. Anschließend hebelte der Unbekannte ein Fenster auf, wurde jedoch vermutlich bei der Tat gestört, weshalb er nicht ins Haus gelangte. Zeugen, die zum fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Sachschaden von über 5.000 Euro ist das Resultat eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 14.00 Uhr auf der L280. Eine 40-jährige VW-Fahrerin befuhr die Landesstraße von Ostrach kommend und musste verkehrsbedingt vor dem Ortseingang Tafertsweiler anhalten. Ein nachfolgender 42-jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und prallte gegen das Heck des VW. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

