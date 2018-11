POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) -

--

Konstanz

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr im Zeitraum von Mittwoch, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 11.00 Uhr, in der Mannheimer Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Vereinsheims gegen eine Straßenlaterne. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Wollmatingen, Tel. 07531/94299-0, zu wenden.

Konstanz

Unfallflucht

Vermutlich bei der Vorbeifahrt beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von Montag, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 09.00 Uhr, einen im Peter-Rosegger-Weg am Straßenrand abgestellten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Verkehrsunsicheres Fahrzeug

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 11.00 Uhr stellten Beamte in der Max-Stromeyer-Straße einen nicht verkehrssicheren Lkw mit Anhänger fest und untersagten die Weiterfahrt. Bei den Mängeln handelte es sich um eine defekte Bremsanlage des Anhängers, einen defekten Reifen, sowie eine ungesicherte Ladung. Der Hänger musste an Ort und Stelle abgeladen und in eine Werkstatt gebracht werden.

Radolfzell

Acht Reifen aufgeschlitzt

Ein unbekannter Täter zerstach im Zeitraum von Mittwoch, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 05.30 Uhr, die Reifen zweier in der Otto-Blesch-Straße geparkter Pkw und verursachte Sachschaden von rund 700 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu wenden.

Radolfzell

Renitente Ladendiebe geflüchtet

Ein 31-jähriger Ladendetektiv beobachtete am Donnerstag gegen 18.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Markthallenstraße einen 18-Jährigen, wie dieser eine Flasche mit hochprozentigem Alkohol in seine Hosentasche steckte und versuchte, das Geschäft zu verlassen. In seinem Beisein war ein unbekannter männlicher Begleiter. Der Detektiv sprach die beiden Männer an und bat sie in sein Büro. Während der Unbekannte den Detektiv an der Jacke festhielt, flüchtete der 18-Jährige mit dem Diebesgut. Erst nach einer Weile gelang es dem Detektiv, den Flüchtenden zu verfolgen. Ein paar Meter entfernt an einer Schule konnte er den 18-Jährigen einholen und stellen. Zunächst versuchte der Täter, die gestohlene Flasche auf den Kopf des Ladendetektivs zu schlagen, durch ein schnelles Ausweichen traf dieser den 31-Jährigen jedoch nicht. Nachdem der Detektiv die Personalien des Täters erhoben hatte, gelang es dem 18-Jährigen, vor Eintreffen der Polizei wieder zu flüchten. Da die Personalien des 18-Jährigen der Polizei bekannt sind, wird nun der Begleiter gesucht, der nach Angaben des Detektiv wie folgt beschrieben wird: mollig, etwa 175 cm groß und schwarze Haare. Hinweise werden an das Polizeirevier Radolfzell unter der Tel. 07732/95066-0 erbeten.

B 34 / Rielasingen-Worblingen

Hoher Sachschaden bei Glätteunfall

Drei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer, rund 42.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 07.00 Uhr auf der B 34 auf der dortigen Eisenbahnbrücke ereignet hat. Eine 27-jährige Audi-Lenkerin befuhr die Bundesstraße von Singen kommend in Richtung Gottmadingen. Auf der Eisenbahnbrücke musste sie verkehrsbedingt halten. Drei hinter ihr fahrende Pkw konnten aufgrund der glatten Straße nicht rechtzeitig anhalten und fuhren jeweils auf das davor stehende Fahrzeug auf. Einer der Beteiligten hatte doppelt Pech. Während der Unfallaufnahme konnte bei ihm festgestellt werden, dass er nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Tengen

Vorfahrtsmissachtung

Ein leicht verletzter Mofa-Fahrer und ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 19.45 Uhr im Kreisverkehr der B 314 ereignet hat. Ein 62-jähriger Audi-Lenker missachtete die Vorfahrt des 16-jährigen Mofa-Fahrers. Bei der Kollision stürzt der 16-Jährige und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell