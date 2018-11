POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) -

Bad Wurzach

Wildunfall

Ein totes Reh sowie rund 1.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der L 314. Ein 44-Jähriger erfasste mit einem Mercedes-Benz Sprinter ein die Fahrbahn querendes Reh.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17.00 Uhr in der Ottmanshofer Straße. Ein 68-jähriger Pedelecfahrer stürzte nach eigenen Angaben aufgrund Probleme mit seiner Schaltung und musste von hinzugerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ravensburg

Auffahrunfall

Nicht unerheblichen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Bleichestraße. Ein 19-jähriger Autofahrer hatte vermutlich zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 29-Jähriger am Fußgängerüberweg anhalten musste und prallte gegen das Heck dessen Skoda. Die durch die Kollision nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden.

Ravensburg

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch zwischen 04.45 Uhr und 13.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Kehlstraße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Touran und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, anzurufen.

Ravensburg

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Etwa 3.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Meersburger Straße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Skoda und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Aulendorf

Auffahrunfall

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17.00 Uhr auf der L 285. Ein 30-jähriger Autofahrer hatte kurz vor dem Ortsbeginn Aulendorf vermutlich zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 67-Jähriger abbremsen musste und fuhr auf dessen Dacia auf.

