POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Unfallflucht nach Parkrempler

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Georg-Zimmerer-Straße begangen hat. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Ford Fiesta und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, entgegen.

Bingen

Vorfahrt missachtet

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der K 8201. Eine auf der Kreisstraße in Richtung Inneringen fahrende 50-jährige Opel-Fahrerin hatte nach links in Richtung Hochberg abbiegen wollen und hierbei die Vorfahrt einer entgegenkommenden 41-jährigen Hyundai-Lenkerin missachtet. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte die 41-jährige Frau einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst abtransportiert.

Bad Saulgau

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch gegen 13.00 Uhr in der Schwarzachstraße stellten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau einen 21-jährigen BMW-Fahrer fest, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem konnten bei dem Mann Anzeichen einer Drogenbeeinflussung beobachtet werden. Nach einem positiven Drogenvortest veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.

