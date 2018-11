POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots) -

Sigmaringen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Dienstag zwischen 08.30 Uhr und 10.00 Uhr in der Straße "In der Au" einen geparkten VW Golf. Ohne sich um den Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Sigmaringen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei einer Verkehrskontrolle eines 17-jährigen Autofahrers am Montag gegen 16.30 Uhr in der Antonstraße stellten Polizeibeamte fest, dass er, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, das Auto seiner Mutter genommen hatte, um damit eine Spritztour zu machen. Seine nichtsahnende Mutter sowie die Führerscheinstelle wurden von den Beamten informiert.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Vermutlich aufgrund von Eisglätte verursachte ein 30-jähriger Seat-Lenker am Montag gegen 16.00 Uhr in der Heiligenberger Straße einen Verkehrsunfall. Der 30-Jährige fuhr die Heiligenberger Straße bergabwärts in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Eisenbrücke geriet er beim Bremsen ins Rutschen, fuhr zunächst auf einen vor ihm stehenden Daimler-Benz eines 28-Jährigen auf und kollidierte danach noch mit dem Bordstein der Brücke. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Da der Pkw des 30-Jährigen nicht mehr fahrbereit war, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden.

Illmensee

Glatteisunfall

Ein 28-jähriger Renault-Fahrer verursachte am Montag gegen 13.30 Uhr am Ortseingang von Krumbach einen Verkehrsunfall und Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Der Transporter geriet in einer leichten Rechtskurve ins Rutschen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Steinmauer. Der nicht mehr fahrbereite Transporter, auf dem Sommerreifen montiert waren, musste abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr Illmensee angefordert.

Kratzer

