POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) -

---

Leutkirch im Allgäu

Zeugenaufruf nach Unfllflucht

Nicht unerheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr in den Bahnhofsarkaden. Ein unbekannter Fahrzeuglenker prallte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten VW Touran und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, anzurufen.

Leutkirch im Allgäu

Sachbeschädigung

Etwa 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der am vergangenen Wochenende die Fahrertür eines in einer Tiefgarage in der Vogteistraße geparkten Opel zerkratzte und zudem die linke Fahrzeugseite mit weißer Farbe bespritzte. Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0.

Ravensburg

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Eine leicht verletzte Person forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.45 Uhr in der Federburgstraße zwischen der Gaststätte Räuberhöhle und Haus Nr. 15. Ein unbekannter Radfahrer streifte einen in Richtung Räuberhöhle gehenden Fußgänger auf dem rechten Fußweg derart, dass dieser stürzte und sich eine Kopfplatzwunde, Schürfungen und Prellungen zuzog. Anschließend fuhr der zwischen 30 und 40 Jahre alte, dunkel bekleidete Zweiradfahrer davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Etwa 2.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag zwischen 09.30 Uhr und 10.45 Uhr auf einem Parkplatz beim Westfriedhof. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Dodge und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, anzurufen.

Weingarten

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Etwa 1.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag zwischen 16.45 Uhr und 18.15 Uhr auf einem Parkplatz bei der Talschule. Ein unbekannter Fahrzeuglenker prallte vermutlich mit einem Fahrrad gegen die Motorhaube eines geparkten VW Passat und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Wolfegg

Wildunfall

Ein toter Fuchs sowie rund 1.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 19.45 Uhr auf der L 316. Ein 61-Jähriger erfasste einen die Fahrbahn querenden Fuchs.

Straub

Tel. 07531/995-1015

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell