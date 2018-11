POL-KN: Fahndungsaufruf nach Raubüberfall auf Friseursalon

Kißlegg (ots) - Nach einem Raubüberfall am vergangenen Samstag, siehe angefügte Meldung, konnten Kriminalbeamte am Tatort die abgebildete Wollmütze des mutmaßlichen Täters auffinden. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Mütze sowie zu Personen, die im Besitz einer solchen Mütze waren, geben können und bitten diese, sich beim Kriminalkommissariat Ravensburg, Tel. 0751/803-0, zu melden.

Unsere Meldung vom 17.11.2018:

Kißlegg

Raubüberfall auf Friseursalon - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat am Freitag, 16.11.2018 gegen 18:15 Uhr, maskiert und unter Vorhalt eines Messers einen Friseursalon in der Jägerstraße in Kißlegg und forderte die anwesende Inhaberin auf, ihm eine Geldkassette mit den Tageseinnahmen auszuhändigen. Nach einem kurzen Handgemenge und der Drohung, das Messer gegen die Frau einzusetzen, entriss der Täter der 34-Jährigen die Geldkassette und flüchtete zu Fuß. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 165-170 cm groß, dunkel gekleidet, trug eine Wollmütze und schwarze Handschuhe und eine Maske. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Nach der Tat flüchtete der Täter zu Fuß von der Jägerstraße in den Löhleweg und anschließend in den Espanweg, wo sich seine Spur verliert. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich des Friseursalons oder nach der Tat im Bereich des geschilderten Fluchtweges verdächtige Personen beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522-9840, in Verbindung zu setzen.

