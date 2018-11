POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) -

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person sowie rund 1.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 06.30 Uhr an der Einmündung Isnyer-/Schubertstraße. Ein 63-Jähriger bog mit einem Pkw von der Schubertstraße in die Isnyer Straße ein und missachtete die Vorfahrt eines herannahenden 59-jährigen Radfahrers. Der durch die Kollision gestürzte Zweiradfahrer zog sich eine Kopfplatzwunde sowie Prellungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Ravensburg

Betäubungsmittel sichergestellt

Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Waffengesetz muss sich ein 28-Jähriger verantworten, bei dem am vergangenen Freitag durch Beamte der Ermittlungsgruppe Rauschgift etwa 20 Gramm Crystal Meth, 200 Gramm Amphetamin, rund 400 Ecstasy-Tabletten sowie ein Schlagring und zwei als Taschenlampe getarnte Elektroschocker beschlagnahmt worden waren. Die Beamten gelangten dem dringend Tatverdächtigen, der die Drogen über das Darknet bezogen hatte, mit verdeckten Maßnahmen auf die Schliche und konnten ihn am vergangenen Freitag, nach einer erfolgten Postzustellung in seiner Wohnung vorläufig festnehmen.

Ravensburg

Sachbeschädigung

Nicht unerheblichen Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Montag, 07.00 Uhr die Hauswand eines Kindergartens in der St.-Martinus-Straße besprühte. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Sachbeschädigung

Rund 500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der am Montag zwischen 09.00 Uhr und 09.45 Uhr die Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Gebäude in der Mauerstraße mit einem Stein eingeworfen hat. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, anzurufen.

Weingarten

Sachbeschädigung

Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand stach ein unbekannter Täter zwischen Sonntag, 14.00 Uhr und Montag, 13.00 Uhr in den Autoreifen eines in der Burchachstraße geparkten Alfa Romeo und verursachte dabei nicht unerheblichen Sachschaden Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Aulendorf

Zeugenaufruf

Den Wasserhochbehälter in der Hillstraße besprühten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende und beschädigten durch Driften mit einem Fahrzeug zudem die dortige Rasenfläche. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, zu informieren.

Wangen im Allgäu

Einbruch

Bargeld erbeutete ein unbekannter Täter, der am Montag zwischen 01.00 Uhr und 07.00 Uhr in eine Gaststätte in der Pfannerstraße eingebrochen ist. Der Unbekannte, der gewaltsam ein Fenster aufgehebelt hat, löste dabei vermutlich eine Alarmanlage aus. Zeugen, die auf die Alarmanlage aufmerksam wurden, verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Tel. 0751 803-2420. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.K-Einbruch.de

Wangen im Allgäu

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Etwa 1.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Montag zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Poststraße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW-Passat und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, anzurufen.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person sowie zirka 12.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Montag gegen 15.45 Uhr in der Lindauer Straße. Ein 53-jähriger Autofahrer geriet nach eigenen Angaben aufgrund Sekundenschlafs mit seinem Ford auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Skoda eines entgegenkommenden Gleichaltrigen. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Fordfahrers beschlagnahmt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.





