POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) -

--

Konstanz

Autos kollidieren

Rund 3000 Euro Sachschaden an zwei Pkw entstand am Dienstag gegen 19.15 Uhr bei einem Unfall im Einmündungsbereich Wollmatinger Straße / Salemer Weg. Ein 21-jähriger Toyota-Fahrer wollte von der Wollmatinger Straße nach links in den Salemer Weg abbiegen, übersah dabei einen entgegenkommenden 31-jährigen Passat-Lenker und stieß mit diesem zusammen.

Konstanz

Zimmerbrand

Wegen eines Küchenbrandes rückte am heutigen Mittwoch gegen 12.00 Uhr die Feuerwehr Konstanz in die Gartenstraße aus. Es stellte sich heraus, dass eine Bewohnerin zum Mittagessen Pommes frittieren wollte und den Topf mit heißem Fett auf dem Herd vergessen hatte. Dieses entzündete sich und es kam zu einer starken Rauchentwicklung, wobei jedoch keine Personen verletzt wurden. Das Feuer konnte schnell gelöscht und die Wohnung durchgelüftet werden. Größerer Sachschaden entstand nicht.

Konstanz

Auto bei Sturz beschädigt

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Jahnstraße/Zähringerplatz entstand am Dienstagmorgen gegen 07.45 Uhr Sachschaden in Höhe von 500 Euro an einem BMW. Die 27-jährige Lenkerin des BMW war von der Allmannsdorferstraße kommend in die Jahnstraße eingefahren und musste aufgrund zweier nebeneinanderfahrender Buben, die mit ihren Fahrrädern unterwegs waren, anhalten. Die Jungs im geschätzten Alter von etwa zehn bis zwölf Jahren stießen zusammen und stürzten zu Boden. Einer der Beiden beschädigte dabei die Motorhaube des BMW, anschließend standen die Kinder auf und fuhren davon. Sachdienliche Hinweise zu den bislang unbekannten Radfahrern nimmt die Polizei Konstanz, Tel. 07531 995 0, entgegen.

Radolfzell

Brandstiftung

Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat ein unbekannter Täter am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr auf einer Baustelle im Bereich des Bahnhofs Rickelshausen ein mobiles Toilettenhäuschen angezündet. Dieses wurde stark beschädigt und ist nicht mehr benutzbar. Das Feuer griff auf ein danebenstehendes Toilettenhäuschen über, welches ebenfalls beschädigt wurde. Die erste Brandstiftung ereignete sich am 16. November, es ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, erbeten.

Radolfzell

Lkw-Kollision

Rund 13.000 Euro Sachschaden an zwei Lkw ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag gegen 16.00 Uhr in der Gewerbestraße. Ein 27-jähriger Lkw-Lenker wollte rückwärts in die Zufahrt einer Firma fahren, um dort seine Ladung abzuladen und fuhr deshalb zuerst nach links auf die Gegenspur, um besser rückwärts rangieren zu können. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer wollte in diesem Moment an dem anderen Lkw vorbeifahren, als dessen Fahrer nach rechts rangierte und es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Radolfzell

Pkw zerkratzt

Gleich zweimal in zwei aufeinanderfolgenden Nächten wurde in der Markelfinger Straße ein dort geparkter VW-Bus von einem unbekannten Täter zerkratzt. Die jüngste Tat ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag im Zeitraum zwischen 01.00 Uhr und 08.00 Uhr. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 3500 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, erbeten.

Singen

Unfall

Unachtsamkeit war der Grund eines Unfalls am heutigen Mittwoch gegen 07.30 Uhr in der Georg-Fischer-Straße. Ein 60-jähriger war stadtauswärts unterwegs und geriet mit dem Vorderreifen an den linken Bordstein. Daraufhin kam der Pkw ins Schleudern und streifte einen Baum auf dem Grünstreifen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Rielasingen-Worblingen

Mit Messer abgerutscht

Eine Stichverletzung im Bauch erlitt ein 57-jähriger Mitarbeiter einer Metzgerei am heutigen Mittwoch gegen 11.00 Uhr bei einem Arbeitsunfall. Der Mitarbeiter war gerade dabei, Fleisch zu schneiden, als er mit dem Messer abrutschte und sich die Klinge selbst in den Bauch stach. Hierbei zog er sich eine drei bis vier Zentimeter tiefe Wunde zu und wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach bisherigem Ermittlungsstand hat der Verletzte keine ausreichende Schutzkleidung getragen.

Hohenfels

Einbruch in Kindergarten

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf den heutigen Mittwoch in einen Kindergarten der Gemeinde Hohenfels eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter schlugen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Das Diebesgut hat nur einen geringen Geldwert, der angerichtete Sachschaden ist dagegen mit rund 2000 Euro wesentlich höher. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

Urbat, Tel. 07531 995 1017

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell