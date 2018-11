POL-KN: Sachbeschädigungen

Oberteuringen / Bodenseekreis (ots) - Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter mehrere Fenster- und Türscheiben der Talschule in der August-Bea-Straße im Bereich des Hauteinganges mit Lackfarbe besprüht und mit Streichhölzern die Briefkastenanlage mit Klingel und Sprechanlage angesengt. Der hierbei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ähnliche Brandspuren fanden sich auch an einem neben dem Schulgebäude aufgestellten Mülleimer sowie an einem im Eingangsbereich befindlichen Laubhaufen. Ferner wurden Scherben von zerbrochenen Bierflaschen und Reste von Böllern festgestellt. Personen, die in er Zeit von Freitagabend, 20.00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 08.00 Uhr, Verdächtiges bei der Schule beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

