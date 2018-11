POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) -

--

Friedrichshafen

Fahren unter möglichem Drogeneinfluss

Anzeichen einer Drogenbeeinflussung stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Mittwoch gegen 18.45 Uhr bei einem 29-jährigen Autofahrer während einer Verkehrskontrolle in der Straße "Wolfenesch" fest. Da ein Drogenvortest nicht durchgeführt werden konnte, veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.

Kressbronn

Verkehrsunfall

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Argenstraße. Ein 29-jähriger Radlader-Lenker fuhr ortseinwärts und wollte nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Während er den Abbiegevorgang einleitete, scherte ein nachfolgender 80-jähriger Jaguar-Fahrer zum Überholen aus. Hierbei kollidierte er mit dem abbiegenden Radlader. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

Markdorf

Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 8.000 Euro ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr auf der B 33. Eine 56-jährige Audi-Fahrerin befuhr die Anton-Reichle-Straße, wollte die B 33 geradeaus überqueren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 48-jährigen Renault-Sprinter-Lenkers, der die Bundesstraße in Richtung Meersburg befuhr. Beide Fahrzeuge wurden von Abschleppdiensten abtransportiert.

Meersburg

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der B 31 in Höhe der Abfahrt Meersburg ereignete. Ein 43-jähriger Hyundai-Lenker befuhr den linken Fahrstreifen und übersah beim Wechseln auf den rechten Fahrstreifen in Richtung B 33 (Stetten) einen neben ihm fahrenden 47-jährigen Wohnmobil-Lenker. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Meersburg

Verkehrsunfall mit geklärter Unfallflucht

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 8.000 Euro ereignete sich am Mittwoch gegen 18.45 Uhr auf der B 31. Ein 43-jähriger Mercedes-Sprinter-Lenker befuhr die Bundesstraße von Meersburg kommend in Richtung Uhldingen und überholte laut Zeugenaussagen trotz Gegenverkehrs einen Sattelzug. Ein entgegenkommender 28-jähriger Audi-Fahrer musste daraufhin eine Notbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Zwei hinter dem Audi fahrende Pkw-Lenker mussten ebenso eine Notbremsung einleiten, dadurch kam es zu Auffahrunfällen der drei Fahrzeuge. Kurze Zeit später fuhr noch ein 61-jähriger Fiat-Fahrer in die Unfallstelle und prallte auf das Heck des letzten Pkw. Beim Aufprall wurden vier Personen leicht verletzt und mit Rettungsdiensten ins Krankenhaus gebracht. Der Sprinter-Lenker setzte seine Fahrt in Richtung Uhldingen fort, konnte aber mit Hilfe von Zeugen von Polizeibeamten kurze Zeit später angehalten werden. Auf entsprechende Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde bei dem 43-jährigen Mann, der keinen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, eine Sicherheitsleistung erhoben und der ausländische Führerschein beschlagnahmt. Neben dem Notarzt und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Meersburg im Einsatz und leuchtete die Unfallstelle aus. Während der Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Überlingen

Unfall durch Wendevorgang

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von rund 60.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 15.00 Uhr auf der B 31n, in Höhe Aufkirch. Ein 47-jähriger Renault-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Überlingen in Richtung Stockach auf der rechten Fahrspur und setzte zu einem Wendevorgang an, da sein Navigationsgerät hierzu aufforderte. Hierbei übersah er einen von hinten auf der linken Fahrspur kommenden 50-jährigen VW-Lenker. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte dieser eine Kollision nicht verhindern. Der 50-jährige Mann und seine Beifahrerin wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden durch Abschleppdienste abtransportiert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde der Führerschein des 47-Jährigen beschlagnahmt.

Deggelmann, Tel. 07531 995 1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell