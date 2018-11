POL-KN: Mitteilungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) -

Friedrichshafen

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung zeigte ein 21-jähriger Autofahrer, der am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr von einer Streife in der Äußeren Ailinger Straße angehalten und kontrolliert wurde. Nachdem ein Drogenschnelltest positiv reagiert hatte, veranlassten die Beamten bei dem Fahrer eine ärztliche Blutentnahme und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Fahren unter Drogeneinfluss

Anzeichen einer Drogenbeeinflussung stellten Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen Freitagnacht gegen 00.15 Uhr bei einer 19-jährigen Autofahrerin während einer Kontrolle in der Äußeren Ailinger Straße fest. Nach einem positiven Drogenvortest veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Betrunken Unfall verursacht

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es Freitagnacht gegen 01.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K 7742 kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 35-jährigen Opel-Fahrer. Der Mann, der die Kreisstraße aus Richtung Schnetzenhausen kommend befuhr, erkannte am Ortseingang Unterraderach einen Verkehrsteiler vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung zu spät, lenkte stark nach rechts und fuhr gegen den Bordstein. Anschließend übersteuerte er sein Fahrzeug und schleuderte gegen eine am linken Fahrbahnrand befindliche Grundstücksmauer. Daraufhin überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach auf der Gegenfahrbahn liegen. Bei dem Unfall wurde der 35-Jährige verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 1,9 Promille, weswegen der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme veranlasst wurde. Das Fahrzeug, bei dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand, musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. An der Grundstücksmauer entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Markdorf

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Donnerstagmorgen gegen 08.45 Uhr in der Meersburger Straße (B 33). Ein 50-jähriger BMW-Fahrer befuhr in Ittendorf die Bundesstraße in Richtung Meersburg und musste an der Abzweigung in die Kippenhauser Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 19-jähriger Peugeot-Lenker prallte vermutlich aufgrund Unachtsamkeit gegen das Heck des BMW. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

Überlingen

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Donnerstag zwischen 10.00 Uhr und 12.15 Uhr auf dem Parkplatz Zimmerwiese in der Schlachthausstraße zu einem Sachschaden von rund 1.500 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen abgestellten Seat Alhambra geprallt und anschließend weiter gefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, entgegen.

Bermatingen

Wohnungseinbruch

Wie erst nachträglich angezeigt wurde, war ein unbekannter Täter am Mittwoch gewaltsam über ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Markgrafenstraße eingedrungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte die Haushaltskasse. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Hinweis: Die Erfahrung der Polizei zeigt, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat u.a. dazu geführt, dass zwischenzeitlich ca. 50% der Einbrüche im Versuchsstadium stecken bleiben. Die Sicherungstechnischen Berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen beraten Sie gerne, auch direkt bei Ihnen vor Ort, kostenlos, neutral und kompetent darüber, wie Sie sich besser gegen Einbrüche schützen können. (Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Friedrichshafen, Tel.: 07541 36142-51). Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.k-einbruch.de.

Deggenhausertal

Verkehrsunfall

Rund 9.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in der Krauchenstraße ereignete. Eine 70-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Straße von Wahlweiler her kommend in Richtung Deggenhausen. In einer leichten Linkskurve kam sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und streifte den entgegenkommenden VW eines 38-Jährigen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

