POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - -- Konstanz

Einbruch in Wohnhaus

Über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür sind unbekannte Täter am Sonntag zwischen 10.30 und 20.15 Uhr in ein Wohngebäude in der Fließhornstraße eingedrungen und haben dort verschiedene Räume durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten dabei Schmuck und Bargeld. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße oder in der näheren Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Vorfahrt missachtet

Schwere Verletzungen erlitt eine 39-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagvormittag in der Wollmatinger Straße ereignete. Die Frau war von der Goethestraße kommend nach links in die Wollmatinger Straße eingebogen und hatte hierbei den Vorrang einer stadtauswärts fahrenden 47-jährigen Pkw-Lenkerin missachtet. Die 39-Jährige musste nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro.

Konstanz

Handtasche entwendet

Nicht weit kam ein 26-Jähriger, der am vergangenen Freitagabend gegen 21.15 Uhr in einer Gaststätte in der Kreuzlinger Straße die Handtasche einer Besucherin entwendete. Da sich gleich ein Tatverdacht gegen den Mann ergab, der sich neben die Geschädigte gesetzt hatte, machten sich neben der verständigten Polizei auch die Bestohlene und deren Begleiter auf die Suche nach dem mutmaßlichen Täter. Als sie diesen in einem anderen Lokal antrafen und ins Freie baten, versuchte der Tatverdächtige zu flüchten. Er konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten nicht nur auf einen Teil des Diebesgutes aus der Handtasche, sondern fanden auch in dessen Rucksack Gegenstände, die er kurz zuvor in der Gaststätte gestohlen hatte.

Konstanz

Fahrrad angezündet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die ein unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag gegen 03.30 Uhr in der Bodanstraße beging. Wie ein Anwohner beobachtet hatte, zündete der Unbekannte ein vor dem Gebäude Bodanstraße 1A abgestelltes Fahrrad an und war gerade im Begriff, ein weiteres Zweirad in Brand zu setzen, als er von dem Zeugen angeschrien wurde. Der Täter, der etwa 170 cm groß ist, dunkle Haare hat und dunkel gekleidet war, flüchtete anschließend in Richtung "Klein Venedig". Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Bodanstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Alkoholisierter Autofahrer

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein ausländischer Autofahrer, der am Freitagabend gegen 19.00 Uhr von einer Streife des Hauptzollamts Singen in der Carl-Benz-Straße kontrolliert wurde. Die Zöllner zogen deshalb Beamte des Polizeireviers hinzu, die bei dem Pkw-Lenker, dessen Alkoholtest über 1,7 Promille ergab, die Weiterfahrt untersagten, die Entnahme eine Blutprobe veranlassten und den Führerschein beschlagnahmten.

Reichenau

Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Erheblich alkoholisiert war ein 22-jähriger Autofahrer, der in der Nacht zum heutigen Montag gegen 23.25 Uhr von einem Zeugen in seinem Pkw sitzend angetroffen wurde. Der junge Mann, dessen Alkoholtest nahezu 2,4 Promille ergab, hatte in der Straße "Im Genslehorn" die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Die verständigte Polizei veranlasste bei dem 22-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus.

Radolfzell

Vorrang missachtet

Zwei total beschädigte Autos sind das Fazit eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagvormittag gegen 11.00 Uhr in Radolfzell ereignete. Eine 32-jährige Pkw-Lenkerin war von der Straße "Neu Bohlingen" kommend nach rechts in die Zeppelinstraße eingebogen und hatte hierbei die Vorfahrt eines 31-jährigen Autofahrers missachtet. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand an diesen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Radolfzell

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers am späten Sonntagabend gegen 22.00 Uhr bei einem 18-jährigen Autofahrer fest, den sie in der Zeppelinstraße anhielten und überprüften. Nach einem positiven Drogentest veranlassten die Polizisten bei dem jungen Mann die Entnahme einer Blutprobe und untersagten seine Weiterfahrt. Er hat sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

Singen

Tätliche Auseinandersetzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen mehrere unbekannte Personen, die am frühen Sonntagmorgen gegen 05.15 Uhr an der Ecke Bahnhof-/ Erzberger-straße aneinandergeraten sind. Nach bisherigen Erkenntnissen war es bereits zuvor in einer Gaststätte zu Streitigkeiten gekommen, die sich später im Freien fortgesetzt haben. Dabei sollen mehrere Männer auf einen 23-Jährigen eingeschlagen haben. Als eine 22-jährige Frau die Beteiligten trennen wollte, erhielt sie einen Schlag gegen den Kopf und stürzte zu Boden. Die Ermittlungen der Polizei zu der Auseinandersetzung dauern an.

Singen

Brennende Gasflasche

Noch einmal glimpflich verlaufen ist der Brand einer Gasflasche, zu dem die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagabend gegen 17.00 Uhr in die Straße Hohentwiel gerufen wurde. Aus bislang unbekannter Ursache stand die an einem Heizgerät angeschlossene Gasflasche plötzlich in Flammen, die allerdings von dem Betreiber noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie gebracht und gelöscht werden konnte. Ob der Brand durch einen Bedienungsfehler oder einen technischen Defekt verursacht wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Singen

Mit Flasche zugeschlagen

Nachdem es bereits auf der Tanzfläche einer Diskothek zu Streitigkeiten zwischen zwei 20-jährigen Frauen gekommen war, gerieten die beiden am Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr in der Otto-Hahn-Straße derart aneinander, dass eine mit einer Cola-Flasche zugeschlagen und dabei ihre Kontrahentin am Kopf getroffen haben soll. Die Ermittlungen zum Hergang der Auseinandersetzung dauern an.

Singen

Auto angefahren

Zwischen 09.45 Uhr und 13.00 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag einen auf dem OBI-Parkplatz in der Georg-Fischer-Straße abgestellten VW Golf angefahren und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0.

Rielasingen-Worblingen

Ungebremst aufgefahren

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Lindenstraße entstanden. Ein 57-jähriger Autofahrer war in Richtung Arlener Straße gefahren und hatte nach seinen Angaben infolge Unachtsamkeit einen stehenden Pkw übersehen. Beim Aufprall auf das Fahrzeug kamen keine Personen zu Schaden.

Rielasingen-Worblingen

Körperverletzung

Mit einem Nasenbeinbruch und diversen anderen Blessuren endete in der Nacht zum heutigen Montag ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 41 und 48 Jahren. Die beiden, die in der Gastronomie beschäftigt sind, waren zunächst in Streit geraten, woraufhin sich der 48-Jährige in sein Zimmer zurückzog. Als ihn sein Kontrahent kurz darauf bat, die Tür zu öffnen, versetzte ihm dieser mehrere Faustschläge ins Gesicht. Der 48-Jährige musste deshalb im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Gottmadingen

Fenster eingeschlagen

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der vermutlich in der Nacht zum Samstag ein Fenster des ehemaligen Bahnhofsgebäudes in der Johann-Georg-Fahr-Straße einschlug. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Bodman-Ludwigshafen

Nach Streifvorgang geflüchtet

Die linke Fahrzeugseite eines in Höhe des Gebäudes Danziger Straße 1 abgestellten Van der Marke Ford hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit von Samstagnachmittag, 15.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr, gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 5.000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Bodman-Ludwigshafen

Verkehrsunfallflucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagvormittag gegen 11.25 Uhr auf der K 6106 ereignete. Eine 36-jährige Audi-Fahrerin war von Elberweiler über Espasingen nach Bodman gefahren, als ihr etwa 300 Meter vor dem Kreisverkehr in Bodman ein unbekannter Autofahrer entgegenkam, der nicht die rechte Fahrbahnseite einhielt. Er streifte deshalb mit seinem Pkw den Audi und fuhr danach einfach weiter, ohne sich um den Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, entgegen.

Stockach

Auffahrunfall

Eine leicht Verletzte und Sachschaden von über 6.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 16.50 Uhr in der Dillstraße. Als eine 51-jährige Pkw-Lenkerin, die nach links in die Talstraße abbiegen wollte, verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies eine nachfolgende 23-jährige Autofahrerin zu spät. Beim Aufprall auf das Fahrzeug der Vorausfahrenden zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Das Auto der 23-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

