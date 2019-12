Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve- Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl/ Wer kennt diesen Mann?

Kreis Kleve (ots)

Am 24.10.2019 gegen 15.45 Uhr klingelte ein unbekannter Täter an der Wohnungstür einer 75-jährigen Frau aus Kalkar und gab an, gegen etwas Geld ihre Messer schleifen zu wollen. Diesem Angebot stimmte die Frau zu. Während der unbekannte Täter die 75-Jährige in ein Gespräch verwickelte, entwendete er Bargeld aus ihrer Handtasche. Die Bilder sind unter diesem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kalkar-trickdiebstahl Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann auf den Bildern oder kann Angaben zur seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040.

