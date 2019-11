Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Garagen des Tennisclubs

Bad Dürkheim (ots)

In der Zeit von Mittwoch 13.11.2019, 12.30 Uhr bis Donnerstag 14.11.2019, 08.00 Uhr wurde in die Garagen des Tennisclubs Schwarz-Weiß in Bad Dürkheim in der Kanalstraße eingebrochen. Unbekannte Täter entwendeten aus den Garagen mehrere Gartengeräte, wie Motorsäge, Freischneider, Hochdruckreiniger und eine Schubkarre. Hinweise zu den Tätern, wer diese beim Abtransport beobachtet haben könnte oder etwas zum Verbleib der Geräte angeben kann, bitte bei der Polizei Bad Dürkheim unter der 06322 963-0 oder pibadduerkheim.@polizei.rlp.de melden.

