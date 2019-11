Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Jobcenter in Haft (Nürtingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 14.11.2019 / 7.59 Uhr

Nürtingen (ES): Der 32-jährige Mann, dem zur Last gelegt wird, am Mittwochmorgen im Gebäude des Nürtinger Jobcenters versucht zu haben, mit einem Hammer auf einen 46-jährigen Mitarbeiter einzuschlagen, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstagvormittag beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 32-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (mr)

Rückfragen bitte an:



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell