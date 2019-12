Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Einbruch in Büro/ Täter entwenden Geldkassette mit Briefmarken

Weeze (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag, 19.00 Uhr, bis Montagmorgen (16. Dezember 2019), 05.50 Uhr, in einen Bürocontainer am Holtumsweg Ecke Willy-Brandt-Ring ein. Die Täter zerschlugen einen Teil der mit Plexiglas ausgestattenen Eingangstür und konnten so die Tür von innen öffnen. Im Büro durchwühlten die Unbekannten alle Schränke und öffneten verschlossene Schränke gewaltsam. Sie entwendeten eine Geldkassette mit Briefmarken und flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell