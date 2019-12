Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Diebstahl aus LKW/ Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Goch (ots)

In der Zeit von Freitag, 17.45 Uhr, bis Samstag (14. Dezember 2019), 07.15 Uhr, brachen unbekannte Täter zwei Kleinlaster auf, die an der Appeldorner Straße standen. An einem Mercedes Sprinter (Pritschenwagen) öffneten die Unbekannten ein Vorhängeschloss an einer Holzkiste, die auf der Pritsche stand. An einem Fiat Ducato schlugen die Täter ein Schiebefenster ein und entwendeten Werkzeug. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell