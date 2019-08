Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Weidefläche brannte

53894 Mechernich-Firmenich (ots)

Eine Weidefläche geriet am Sonntag (13 Uhr) in der Brühler Straße aus ungeklärter Ursache in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Weidefläche befindet sich unmittelbar hinter einem Gartencenter. Es konnten keinerlei Verdachtsmomente einer Straftat festgestellt werden. Der Schaden liegt im unteren dreistelligen Euro-Bereich.

