Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Volltrunken Alkoholika gestohlen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 34-jähriger offensichtlich stark betrunkener Mann besuchte am 08.12.2019 gegen 13:00 Uhr eine Tankstelle in Neustadt und entwendete ein Sixpack Bier. Da ihm die Angestellten keine hochprozentigen Spirituosen mehr verkauften, nahm er das Bier an sich und verließ die Tankstelle. Er konnte in der Nähe durch die herbeigerufenen Beamten festgestellt werden und hatte das Diebesgut noch im Rucksack. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 3,4 Promille. Da er gegen die Beamten aggressiv wurde und sich nicht mehr beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell