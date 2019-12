POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Schwerer Verkehrsunfall

B 271 Gemarkung Ruppertsberg (ots)

Am Sonntag, den 08.12.2019, gegen 21.15 Uhr ereignete sich auf der B 271, zwischen der Autobahnauffahrt zur A 65 und der Anschlussstelle Meckenheim/Ruppertsberg, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 19-jährige aus Bad Dürkheim mit ihrem Peugeot die B271 in Richtung Bad Dürkheim. Auf gerader Strecke geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß hier mit einem entgegenkommenden Citroen Berlingo frontal zusammen. Die Fahrerin des Peugeot wurde schwerstverletzt, die 30-jährige Fahrerin des Citroen wurde ebenfalls schwerstverletzt. Der Beifahrer des Citroen wurde mittelschwerverletzt. Die beiden Frauen waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit einer Rettungsschere befreit werden. Alle Beteiligte wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Die B 271 war in dem zuvor genannten Bereich für die Unfallaufnahme ca. 3 Stunden gesperrt. Nach einer ersten Einschätzung beläuft sich der Sachschaden auf ca. 30.000 Euro.

