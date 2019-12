Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneute Sachbeschädigung an einem schwarzen VW Tiguan

Grünstadt (ots)

Der 58-jährige Geschädigte hatte seinen schwarzen VW Tiguan (SUV), wie regelmäßig auch, am 06.12.2019 gegen 18.00 Uhr ordnungsgemäß hinter einem Fußgängerüberweg rechtsseitig am Fahrbahnrand im Westring hinter der Einmündung Obergasse in Grünstadt geparkt. Bereits zum 3(!) mal wurde das Fahrzeug jetzt, vermutlich von Samstag auf Sonntag oder in den frühen Morgenstunden des Sonntags auf der Beifahrerseite zerkratzt. Bei dem Täter dürfte es sich um eine Person handeln, die sich vermutlich über das Parkverhalten des Geschädigten, das jedoch gesetzeskonform ist, ärgert. (sw)

