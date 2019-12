Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallfluchten - gibt es Zeugen?

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Flucht ereignete sich am 07.12.2019 im Zeitraum von 11:45-13:15 Uhr. Ein auf dem Parkplatz des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in Neustadt ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkter Mercedes wurde hierbei durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Es entstand Sachschaden am Kotflügel hinten links in Höhe von ca. 1.500EUR.

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Flucht ereignete sich am selben Tag im Zeitraum von 14:45-15:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Martin-Luther-Straße. Die Fahrerin eines Hyundai i10 musste nach ihrem Einkauf einen frischen Streifschaden an der rechten hinteren Fahrzeugseite feststellen, welcher auf ca. 1.200EUR beziffert wird. Auch hier ist der Verursacher bislang unbekannt.

Sich nach Verursachen eines Verkehrsunfalls ohne vorherigen Personalienaustausch oder Mitteilung bei der Polizei von der Unfallstelle zu entfernen, stellt eine Straftat dar! Um die Aufklärung der aufgeführten Unfallfluchten zu ermöglichen, werden Zeugen daher gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Neustadt, 06321-8540, zu wenden. / S_Bey

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell