Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet - Kind ohne Sicherung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine Kontrollstelle wurde in der Landauer Straße in Neustadt am Samstag, den 07.12.2019, errichtet, um die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeuge zu überprüfen. Hierbei kam es insgesamt zur Beanstandung der Beförderung eines Kindes ohne jegliche Sicherung, einem Handyverstoß sowie zwei weiteren fahrzeugtechnischen Mängeln. / S_Bey

