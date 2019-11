Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: 23-jähriger Hubertus K. vermisst - Zeugen dringend gesucht

Bild-Infos

Download

Heidelberg-Altstadt (ots)

Der 23-jährige Hubertus K. aus München wird seit Dienstag, 05.11.2019, kurz nach Mitternacht, vermisst. Der Vermisste hält sich derzeit in Heidelberg auf und war in der Nacht von Montag auf Dienstag mit Freunden in der Heidelberger Altstadt unterwegs. Zuletzt wurde er gegen Mitternacht beim Verlassen eines Verbindungshauses in der Neuen Schloßgasse von Freunden gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war er zwar alkoholisiert, jedoch orientiert und mobil.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 23 Jahre alt - 190 bis 195 cm groß - athletische Gestalt - kurze, blonde Haare, Seitenscheitel - kleine Narbe auf der Nase - spricht Hochdeutsch - bekleidet mit beigefarbener Hose, hellblauem Hemd und brauner Jacke - trug blaue Schuhe und ein sogenanntes Verbindungsband

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 23-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Es liegen derzeit keine Hinweise auf Suizidgedanken oder lebensbedrohliche Erkrankungen vor.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verfügt der Vermisste über kein Auto, sein Gepäck befindet sich bei seiner Freundin in Heidelberg. Sein mitgeführtes Mobiltelefon ist ausgeschaltet.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach dem vermissten Hubertus K. aufgenommen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen verliefen ergebnislos.

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-mannheim-heidelberg-vermisstenfahndung-2/

Hinweise bitte über den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell