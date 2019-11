Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg: Erst Besuch angekündigt, dann Telefonat beendet

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 17 Uhr erhielt eine in der Letzenbergstraße im Ortsteil Malschenberg wohnhafte Frau einen Anruf einer angeblichen Bekannten, die gerade in Heidelberg sei und nun vorbeikommen wolle. Aufgrund der schlechten Handyverbindung sei die Stimme verzerrt. Auf Nachfrage der Frau, ob es sich bei der Anruferin um ihre Verwandte namens Jutta sei, bejahte die Unbekannte die Frage, beendete aber sodann das Gespräch.

Zu einer weiteren Kontaktaufnahme kam es nicht; die Malschenbergerin tat das einzig Richtige und informierte die Wieslocher Polizei.

